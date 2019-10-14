السعودية | مصدر: صندوق الاستثمار المباشر الروسي وسالك السعودية سيوقعان اتفاق تعاون

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصدر: صندوق الاستثمار المباشر الروسي وسالك السعودية سيوقعان اتفاق تعاون والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:34 صباحًا, 14 أكتوبر 2019 م
المناطق-الرياض
قال مصدر مشارك على نحو مباشر في الترتيب لاتفاق بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي و”سالك” السعودية، الاثنين، إن “صندوق الثروة السيادية الروسي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، (سالك)، يخططان لتوقيع اتفاق تعاون خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض”. وأضاف المصدر أن” الشركة السعودية، والصندوق الروسي، سيبحثان على نحو مشترك عن مشاريع استثمارية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في روسيا“. وامتنع الصندوق عن التعليق وفقا لرويترز، في حين لم يتسن الوصول إلى “سالك” للحصول على تعقيب فوري.
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