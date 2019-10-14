مدرب ألمانيا يحسم وجهة موهبة ليفركوزن المقبلة

أكد كاي هافرتز، لاعب خط وسط باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا الواعد، أنه سيعتمد على نصيحة ورأي يواخيم لوف، مدربه في "المانشافت"، حين يتخذ قراره بشأن وجهته المقبلة، خارج جدران فريقه، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بالحصول على توقيعه.

وترغب عدة أندية أوروبية في ضم هافرتز (20 عاماً)، على رأسها بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان.

وقال هافرتز في تصريحات لقناة "سبورت 1" الألمانية: "أنا أستمع لرأي عدد كبير من الأشخاص ولكني في النهاية صاحب القرار، وسأستعين بنصيحة لوف، الذي سيمنحني إياها وستكون حاسمة، كونه لديه خبرات كبيرة".

وأضاف: "لن يكون من الذكاء عدم الاستماع إلى رأي لوف".

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وانضم هافرتز لقائمة منتخب ألمانيا، التي واجهت الأرجنتين الأربعاء الماضي في مباراة ودية انتهت بالتعادل 2-2 وشهدت تسجيل لاعب ليفركوزن للهدف الثاني لـ"المانشافت"، وستلتقي إستونيا، اليوم الأحد في "تالين"، لحساب تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 التي ستقام في 12 دولة، من بينها ألمانيا.

من جانبه، ألمح لوف إلى أن هافرتز سيبقى حتى نهاية الموسم مع ليفركوزن بقوله: "سأتحدث معه، ولكن ليس الآن وليس هذا العام"، في تصريح مبطن فحواه أن هافرتز لن يرحل عن ليفركوزن قبل نهاية الموسم.

وأضاف لوف: "لا أعرف ما الذي سيحدث العام المقبل، ولكن بالتأكيد هناك عروض عديدة لهافرتز، وأنا على ثقة بأن مستقبله سيكون رائعاً، وهو الآن في مرحلة البداية".

من جانبها، تضع إدارة نادي ليفركوزن مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني كسعر للاستغناء عن موهبة الفريق الصاعدة.

ونجح الدولي الألماني في تسجيل 17 هدفاً في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، بينما سجل 3 أهداف في النسخة الحالية.