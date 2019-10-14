الجبير: زيارة بوتين للسعودية تاريخية وتعزز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، الإثنين، بالتاريخية.

وقال الجبير عبر "بودكاست وزارة الخارجية" السعودية: إن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويصل الرئيس الروسي، اليوم، إلى السعودية على أن يزور الإمارات غدا الثلاثاء، وفق ما أكد مساعده، يوري أوشاكوف.

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وهذه هي أول زيارة لبوتين إلى السعودية منذ 12 عاما، حيث كانت آخر مرة في فبراير 2007، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا عام 2017، حيث وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن الزيارة تعطي شيئا إضافيا فيما يخص تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتنسيق كثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.



وأشار إلى أن مؤسسات وزارتي الدفاع في كل من الرياض وموسكو تعدان لإبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني بين روسيا والسعودية، وأنه توجد اتصالات مكثفة بين الجانبين لإعداد الوثائق والاتفاقيات المقرر توقيعها.