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سحب رعدية ونشاط للرياح في تبوك حتى الـ10 مساء
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة تبوك، شملت تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً , وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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