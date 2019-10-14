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فيديو.. ماذا قال جاكي شان عن المملكة أثناء تكريمه بموسم الرياض؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الفنان الصيني ونجم الأكشن العالمي جاكي شان إنه يتمنى العودة مرة أخرى إلى المملكة ومعه فريق العمل الخاص به لتصوير فيلم أكشن هنا، وذلك في كلمة له خلال تكريمه بـ “موسم الرياض”.
وأضاف جاكي شان أن المملكة بلد عظيم، وبعد وصوله إليها اكتشف أنها مناسبة لتصوير أفلام الأكشن.
وأضاف أنه يقدم أفلام الأكشن الكوميدية لأنه يحب نشر المحبة، كما أن الرسالة التي يقدمها هي الحب للوطن والأهل والعالم، موجهاً الشكر لكل المعجبين حول العالم لدعمهم إنتاج أفلام الأكشن.
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