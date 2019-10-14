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الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى أمام الدولار خلال 4 أشهر
متابعات الخليج 365 - متابعة
واصلت الليرة التركية هبوطها اليوم الاثنين، إلى 5.92 مقابل الدولار في أقوى هبوط خلال 4 أشهر، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة “سكاي نيوز”، في خبر عاجل قبل قليل.
كانت العملة التركية قد انخفضت مقابل الدولار، في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق، إزاء رد الفعل الدولي بسبب العدوان العسكري الذي يقوده أردوغان ضد سوريا.
ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن عقوبات أمريكية مقترحة على تركيا بعد بدء التوغل، بما في ذلك استهداف التعاملات العسكرية لأنقرة وأصول أمريكية خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، وأكبر وتيرة منذ سبعة أشهر حسبما أظهرت بيانات “تريدويب”.
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