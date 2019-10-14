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عهود الشهيل متحدثاً رسمياً لجامعة الملك سعود

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2019-10-14

عهود الشهيل متحدثاً رسمياً لجامعة الملك سعود

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود، أمس الأحد، تعيين الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل متحدثاً رسمياً للجامعة.

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وقالت الجامعة في بيان لها، إنه صدر قرار مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، بتكليف الدكتورة عهود الشهيل بالعمل متحدثاً رسمياً للجامعة.

الجدير بالذكر أن الشهيل، تولت من قبل منصب وكيلة قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود.




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