لجنة إستراتيجية لتطوير التأمين الصحي

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت اللجنة الإستراتيجية للتأمين الصحي اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني حيث ناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها خطط واستراتيجيات تطوير صناعة سوق التأمين الصحي ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين أطراف العلاقة التأمينية وآخر مستجدات قطاع التأمين الصحي.

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وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني رئيس اللجنة، الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي: “إنّ عمل اللجنة ينصب حول ضمان اتساق الرؤى بين المجلس ومؤسسة النقد السعودي وشركاء صناعة سوق التأمين الصحي من شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن أنّ اللجنة يقع في نطاق مسؤولياتها التأكد من توافق استراتيجية المجلس ومع النظام الصحي العام في المملكة إضافة إلى مهمة اقتراح الرؤى التي تعمل على تطوير خطط حوكمة قطاع التأمين الصحي بما في ذلك شركات التأمين الصحي وشركات تسوية مطالبات التأمين الصحي ومزودو الخدمات الصحي.

وأضاف الغامدي أن اللجنة يناط بها كذلك إبداء رؤى تمكّن من تنظيم علاقات شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية مع المجلس في جانب الرؤى الخاصة بتحسين إجراءات المطالبات المالية الطبية ودعم مشروع منصة التعاملات الإلكترونية (SHIB) والمشروع الوطني للتصنيف والترميز الطبي (ICD) إضافة إلى إبداء التوصيات في ما يتعلق بجدول منافع وحدود الوثيقة التأمينية المعتمدة والدليل الدوائي الخاص بها وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية المستندة إلى القيمة (Value-based healthcare)) والرعاية الصحية (Primary care) إلى جانب توصيات للحد من التحايل في التأمين الصحي، بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي وبعضوية خمسة أعضاء من شركات التأمين الصحي وخمسة أعضاء من مزودي الخدمة الصحية الحكومية والخاصة كما يحق للّجنة الاستعانة بأي عضو من خارجها.







