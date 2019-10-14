قرار من تركي آل الشيخ بشأن القضايا والشكاوى المرفوعة بمصر

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، التنازل عن جميع القضايا والشكاوى المرفوعة ضد من أساء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

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وكتب آل شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة”.

وأضاف “لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي.. وعفا الله عما سلف”.