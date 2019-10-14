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قرار من تركي آل الشيخ بشأن القضايا والشكاوى المرفوعة بمصر
متابعات الخليج 365 - الرياض
قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، التنازل عن جميع القضايا والشكاوى المرفوعة ضد من أساء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وكتب آل شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة”.
وأضاف “لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي.. وعفا الله عما سلف”.
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