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وزير الطاقة: لا يمكن لأي صناعة أن تستمر في ظل عدم الاستقرار في الأسعار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه لا يمكن لأي صناعة أن تستمر في ظل عدم الاستقرار في الأسعار.
وأضاف وزير الطاقة أن أسواق النفط تتعرض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه يجب علينا التركيز على الاستدامة في أسعار النفط.
وتابع أن الحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثرا على أسعار النفط.
وشدد وزير الطاقة على أن المملكة حذرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة.
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