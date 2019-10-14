حقيقة السماح بشراء المشروبات الكحولية وتوصيلها إلى المملكة

نفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة حول سماح المتجر الإلكتروني لشركة “جوني ووكر” العالمية للمشروبات الكحولية، بشراء وتوصيل منتجاتها إلى داخل المملكة.

وبحسب تغريدة للهيئة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، فإن الهيئة قامت بتوجيه سؤال لخدمة العملاء بالمتجر الإلكتروني للشركة، جاء فيه: “هل هناك توصيل لمنتجات جوني ووكر إلى السعودية؟”. ليجئ رد الشركة كالآتي: “يرجى التنبيه على أن توصيل المنتجات الكحولية محظور إلى السعودية، نأمل بتوصيل جميع منتجاتنا لكن نحن نحترم قوانين دول الخليج، وفي حالة قمت بطلب المنتج المعروض سيتم إلغاء الطلب”.