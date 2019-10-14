اختفاء فتاة في ظروف غامضة بمكة.. والجهات الأمنية تكثف البحث

تكثف الجهات الأمنية بمكة المكرمة بحثها عن فتاة، اختفت في ظروف غامضة مساء أمس الأحد من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي بمكة المكرمة. وتفصيلاً، كشفت المعلومات بحسب صحيفة “سبق” أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا مساء أمس عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.
وأفادت المعلومات بأن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما هو كان داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها. وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقيها البلاغ، ولا تزال تحقق في الحادثة للوصول إلى الفتاة التي لا تزال في قائمة المفقودين.
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