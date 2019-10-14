قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن شركة جازبروم الروسية مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي.
وأوضح نوفاك -في تصريحات نشرتها «رويترز»- أن روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.
وأضاف: «تبدي شركات نفط وغاز روسية كثيرة مثل جازبروم وسيبور، اهتمامًا بالتعاون مع الشركات السعودية».
وتابع قائلًا إن البلدين يدرسان إقامة مؤسسة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة.
ومن المقرر أن يصل بوتين إلى الرياض يوم الاثنين، وسيزور أيضًا الإمارات يوم الثلاثاء.
وقال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديميترييف، إن عددًا من المستثمرين الروس مهتمون بالطرح العام الأوَّلي المزمع لشركة أرامكو.
وقال ديميترييف -قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم- إن الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج أوبك، سيُناقش خلال المحادثات في الرياض.
ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي المتعثر.
وقال مكتب الرئيس الروسي -في بيان صادر عنه- إن من المقرر أن يلتقي بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ للتركيز على التجارة والاستثمارات، وبحث عددٍ من قضايا المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: ندرس إقامة مؤسسة مشتركة مع السعودية للتعاون في مجال الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.