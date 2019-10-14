روسيا: ندرس إقامة مؤسسة مشتركة مع السعودية للتعاون في مجال الطاقة

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن شركة جازبروم الروسية مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي.

وأوضح نوفاك -في تصريحات نشرتها «رويترز»- أن روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وأضاف: «تبدي شركات نفط وغاز روسية كثيرة مثل جازبروم وسيبور، اهتمامًا بالتعاون مع الشركات السعودية».

وتابع قائلًا إن البلدين يدرسان إقامة مؤسسة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة.

ومن المقرر أن يصل بوتين إلى الرياض يوم الاثنين، وسيزور أيضًا الإمارات يوم الثلاثاء.

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وقال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديميترييف، إن عددًا من المستثمرين الروس مهتمون بالطرح العام الأوَّلي المزمع لشركة أرامكو.

وقال ديميترييف -قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم- إن الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج أوبك، سيُناقش خلال المحادثات في الرياض.

ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي المتعثر.

وقال مكتب الرئيس الروسي -في بيان صادر عنه- إن من المقرر أن يلتقي بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ للتركيز على التجارة والاستثمارات، وبحث عددٍ من قضايا المنطقة.