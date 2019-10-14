بوتين يزور السعودية.. اليوم

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، المملكة العربية السعودية؛ لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي المتعثر.

وقال مكتب الرئيس الروسي، في بيان صادر عنه، إنه من المقرر أن يلتقي بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ للتركيز على التجارة والاستثمارات، وبحث عددٍ من قضايا المنطقة.

وتعرَّض الاقتصاد الروسي للشلل خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب العقوبات المفروضة على روسيا؛ بسبب أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر صادرات روسيا الرئيسية.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط؛ لأن أسعار السلع تراجعت بسبب وفرة المعروض العالمي.

وكان بوتين، قال في تصريحات لقناة العربية، إن المملكة العربية السعودية دولة صديقة، مشيرًا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 2017 لموسكو «تاريخية».

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وحول الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، عبَّر الرئيس الروسي، في تصريحات لقناة العربية، عن إدانة بلاده الشديد لأي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية؛ بغض النظر عمن يقف وراءه.

وأوضح بوتين، أن بلاده لا تملك معلومات موثوقة بشأن من نفَّذ هجوم أرامكو، عارضًا مساعدة روسيا في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو النفطية.

وأشار إلى أن «سوق النفط لن تتأثر بأي عمل إرهابي يستهدف المنشآت النفطية، وندين أي عمل كهجوم أرامكو؛ بغض النظر عمن يقف وراءه».

وأكَّد أنه أخبر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بضرورة الحصول على أدلة لتحديد مَنْ يقف وراء هجوم أرامكو، متابعًا: لدينا علاقات شخصية ودية جدًا مع الأمير محمد بن سلمان، وهو من دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا.

وحول الملف السوري، قال الرئيس الروسي: أعبِّر عن امتناني لخادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد؛ لموقفهما البنَّاء من الأزمة السورية، مؤكدًا: أنه لم يكن ممكنًا تحقيق تقدُّم في الحل السياسي بسوريا؛ دون دور السعودية.