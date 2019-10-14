أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان سيول على مكة.. خلال ساعات

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل «أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان» موضحةً أـنها تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.

من جانبه، توقع خبير الأرصاد علي السفري الحربي، اليوم الاثنين، خريطة هطول الأمطار على مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، مشيرًا –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى استمرار التكونات الممطرة على المرتفعات ومنحدراتها الغربية في جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، مضيفًا أنها ستكون متفاوتة الغزارة، ومصحوبة بتيارات هوائية نشطة على أجزاء منها.

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كما توقع الحربي تصاعد وتيرة نشوء السحب الممطرة على مناطق تبوك والشمالية والقريات بمنطقة الجوف، وتكون أكثر غزارةً شمالًا.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة طقس اليوم الاثنين- هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبقها رياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.