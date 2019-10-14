القحطاني يروي تفاصيل 4 ساعات «عصيبة» لعبّارة فرسان في عرض البحر

أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للقطاع البحري، فريد بن عبدالله القحطاني، تفاصيل 4 ساعات عصيبة قضتها عبارة فرسان في عرض البحر، مشيرًا إلى أن سبب تأخر وصول العبارة المنطلقة من ميناء جازان إلى ميناء جزيرة فرسان، كان عدم تمكّن كابتن العبارة من الترصيف بسبب الرياح القوية التي وصلت إلى ما فوق ٥٠ عقدة.

وأدت الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت مساء الأحد، على عدة محافظات بمنطقة جازان، إلى احتجاز إحدى العبارات التابعة لموانئ جازان في وسط البحر لمدة 4 ساعات وعلى متنها 300 راكب.

وقال القحطاني: عبارة فرسان غادرت ميناء جازان حوالي الساعة الرابعة مساءً بعد استكمال الإجراءات اللازمة للإبحار، بعدد ٢٨٦ راكبًا و ٣٦ سيارة، وعند وصولها ميناء فرسان ساءت الأحوال الجوية وقوبلت برياح شديدة وصلت فوق ٥٠ عقدة ولم يستطع كابتن العبارة الترصيف؛ بسبب الرياح القوية ونظرًا لصعوبة رجوع العبارة ميناء جازان لسوء الأحوال الجوية ولسلامة الأرواح تطلب الوضع بقاء العبارة خارج ميناء فرسان لحين تحسن الأحوال الجوية، وانخفاض سرعة الرياح وهو الإجراء المتبع عادة في مثل هذه الحالات.

وأضاف القحطاني: وصلت العبارة بحفظ الله ورعايته إلى ميناء فرسان الساعة ٩.٣٠ مساء ونزول الركاب والسيارات سالمين ولله الحمد، وتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب، والتي كانت غايتنا وصولهم إلى أهاليهم وهم بخير ودون تعرضهم لمكروه لا سمح الله، ونشكر جميع الجهات على متابعتها وحسن تعاملها مع الحالة التي تعتبر الأولى منذ تشغيل هذه العبارات.