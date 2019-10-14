مبيعات الصقور في معرض الصيد السعودي تتجاوز ٤ ملايين ريال

تجاوزت مبيعات الصقور ٤ ملايين ريال مع نهاية اليوم الأحد، ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حاليًّا في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.
وسجلت المبيعات في اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين ريال، فيما تجاوزت في يومها الثالث المليون و٥٠ ألف ريال لتتخطى ٤ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المتبقية من المعرض الذي يختتم الثلاثاء المقبل.
وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم ارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.
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