متحدث شرطة الجوف يكشف لـ«عاجل» ملابسات العثور على حدث مقتول بالقريات

كشفت مصادر «عاجل»، عن وقوع جريمة قتل، فجر اليوم في محافظة القريات؛ حيث عثرت الجهات الأمنية، صباح اليوم، على جثمان ملقاة بجوار منزل تحت الإنشاء بحي التسهيلات، تعود إلى حدث يدرس في المرحلة المتوسطة .
وفي حديث لـ«عاجل»، أشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إلى أن هناك مضاربة وقعت بين حدثين فجر اليوم انتهت بمقتل أحدهما.
وأوضح أن الدوريات الأمنية تمكنت من الإطاحة بالحدث القاتل في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة .
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