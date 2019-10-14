السعودية اليوم / سعوديون يستعرضون تحديات التدرج الوظيفي ونتائج دعم "هدف" في قصص نجاح يحتضنها "لقاءات الدمام"



الراض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

يستعد شباب وشابات سعوديون، لعرض تجاربهم ومراحل تدرجهم وظيفياً، وكيفية استفادتهم من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وانعكاسها على مسيرتهم وواقعهم العملي، وذلك في قصص نجاح سيشهدها ملتقى لقاءات الدمام المقرر انعقاده في 27 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر، أن يروي كل شاب وشابة، قصته العملية منذ التحاقه بسوق العمل وحتى وصوله لموقع قيادي في المنشأة التي يعمل لديها، وذلك من باب تشجيع وتحفيز العاملين والمقبلين على العمل بأهمية الاستمرار في تطوير المهارات والحرص على جودة واتقان الأعمال اليومية المطلوبة.

ويعقد "هدف" ملتقى لقاءات الدمام 2019م، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية, ويســتهدف عملاء "هدف" المستفيدين مــن خدماته وهم : منشآت القطـاع الخاص، والباحثين والباحثات عــن عمـل، وطـلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث يصاحب الملتقى معرضاً لتوظيف الباحثين

والباحثات عـن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، برنامـج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول) ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج.

وُيعقـد الملتقى بمشاركة عدد كبير مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهـة لكل فئة.

// انتهى //

10:42ت م

0032





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سعوديون يستعرضون تحديات التدرج الوظيفي ونتائج دعم "هدف" في قصص نجاح يحتضنها "لقاءات الدمام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.