السعودية اليوم / الرئيس الصربي يفتتح أعمال الجمعية العامة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد

بلغراد 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسافتتح رئيس الجمهورية الصربية الكسندر فوتشيتش في القاعة الزرقاء بقصر المؤتمرات في العاصمة بلغراد أمس أعمال الجمعية العامة الواحدة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي ، التي تعقد تحت عنوان "تعزيز القانون الدولي : الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي " وذلك بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وحضور 179 مجلساً برلمانياً .ورحب رئيس جمهورية صربيا في كلمة الافتتاح برؤساء البرلمانات المشاركين في أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني في صربيا , مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 2500 برلماني يمثلون أكثر من 179 برلماناً في العالم يظهر الحاجة الماسة للعمل الدؤوب لتحقيق طموحات الدول وتطلعات الشعوب .وأعرب الرئيس فوتشيتش عن أمله في أن تحقق اجتماعات الاتحاد بلجانه ومنتدياته الأهداف المرجوة والطموحات التي تعلقها الشعوب على البرلمانات في العالم , مناشداً الجميع العمل على كل ما يحقق سبل دعم السلام والتنمية , مشيراً إلى ما تشكله الدبلوماسية البرلمانية من أهمية لتغليب لغة الحوار وتحقيق السلام والأمن وحق تقرير المصير لكل شعوب العالم .من جانبها أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش في كلمتها خلال الافتتاح أهمية الدبلوماسية البرلمانية في إثراء الحوار والتوافق ودعم السلام وتحقيق التنمية .وأشارت إلى أهمية اجتماعات الجمعية العمومية الواحدة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في صربيا , وما تتطلع إليه شعوب الدول الأعضاء في الاتحاد من آمال كبيرة لتحقيق تطلعاتها المستقبلية وتنميتها المستدامة.بدورها استعرضت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارون تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي , وما حققته اجتماعاته خلال السنوات الماضية , مشيرة إلى أن الاجتماع في صربيا يشكل فرصة هامة لتغليب لغة الحوار والتشاور والتعاون لما يحقق تطلعات قيادة البلدان وشعوبها .وأكدت جابريلا أهمية الدبلوماسية البرلمانية وتمكين المرأة والشباب للعمل في البرلمانات , لافتة إلى أن نسبة عمل الشباب في البرلمانات ضئيلة مطالبة بدعوة هذه الفئة للعمل المستقبلي في البرلمانات لما لها من دور هام سوف تضطلع به مستقبلياً في العمل البرلماني مطالبة بدعم المرأة وتمكينها في هذا المجال وغيره من مجالات التنمية .من جانبه وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسالة متلفزة خاصة إلى أعضاء الاتحاد خلال مراسم الافتتاح رحب من خلالها بجهود الاتحاد البرلماني الدولي ودعم العملية الدبلوماسية البرلمانية لكل ما يحقق السبل الكفيلة لدعم السلام والتعاون والاستقرار في كل دول العالم .حضر حفل الافتتاح الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى وهم معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري وأعضاء مجلس الشورى أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور صالح الخثلان ، والدكتور فهد البادي ، والدكتور محمد الحيزان، والأستاذة هدى الحليسي وعضو مجلس الشورى الأستاذة رائدة أبو نيان كما حضر حفل الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية صربيا هاني بن عبدالله مؤمنة .// يتبع //09:48ت م0025

عام / الرئيس الصربي يفتتح أعمال الجمعية العامة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد/ إضافة أولى واخيرة

وكان مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي قد عقد اجتماعه في وقت سابق أمس في مركز المؤتمرات في بلغراد وذلك على هامش أعمال المؤتمر بمشاركة عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد الأستاذة هدى الحليسي بصفتها ممثلة المجموعة العربية في المكتب.

وأوضحت الاستاذة هدى الحليسي في - تصريح صحفي - عقب الاجتماع أن المجتمعات ناقشن دور المرأة الفعال في البرلمانات العالمية , ودورها في الصحة والتعليم .

وأضافت أن الاجتماع ناقش السبل الكفيلة لتشجيع الفتيات على العمل البرلماني , ودورهن المستقبلي والهام في هذا المجال , إضافة إلى بحث الطرق التي يمكن اتخاذها لتحسين وضع المرأة والنهوض بها في العالم بصفة عامة .

كما شارك وفد مجلس الشورى الدكتور صالح الخثلان , والدكتور محمد الحيزان في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الآسيوية وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

واستمع المجتمعون خلال الاجتماع إلى تقرير مقدم من رئيس الجمعية الوطنية في تركيا , فيما قدم الأمين العام للاتحاد الآسيوي شرحاً موجزاً عن اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد .

وناقش الاجتماع البنود الطارئة المقدمة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد , ومنها البند الطارئ حول التغير المناخي المقدم من الهند , فيما تقدمت سبع دول في الاتحاد هما هولندا , وألمانيا , والبرتغال , ورومانيا , وتركيا , وأوكرانيا ببند طارئ يتضمن "الدعوة لتضمين صوت الشباب في محاربة التغير المناخي " .

وضمن أعمال اجتماعات منتديات الاتحاد فقد شاركت عضوتا المجلس الأستاذة هدى الحليسي , والأستاذة رائدة أبو نيان في منتدى النساء البرلمانيات وذلك بقصر المؤتمرات في بلغراد .

وناقش البرلمانيات الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في صربيا, بالإضافة إلى مناقشة مشروع قرار مدرج في جدول الأعمال يتعلق بشمولية التغطية الصحية من منظور جندري .

وأوضحت الأستاذة رائدة أبونيان عقب الاجتماع أن البرلمانيات اتفقن على تقسيم منتدى النساء البرلمانيات إلى مجموعتين تناقش الأولى ضمن التغطية الصحية الشاملة وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات , وتتعلق الثانية بإزالة الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تعيق حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية .

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