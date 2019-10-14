السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.8 درجات



إسلام آباد 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

ضرب زلزال صباح اليوم بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلزال الباكستاني أن مركز الزلزال كان على عمق 157 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال باكستان، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أنه لم ترد على الفور أي أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.

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