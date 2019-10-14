السعودية اليوم / الدكتور الفهيد يستقبل المستشار الاقتصادي لرئيس إريتريا



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمكتبه أمس، مستشار فخامة الرئيس الإريتري للشؤون الاقتصادية حقوص قبرهيوت والوفد المرافق معه, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين إريتريا صقر القرشي .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطويرها في مجال التدريب التقني والمهني.

وأطلع الدكتور الفهيد، مستشار الرئيس الإريتري للشؤون الاقتصادية على المنشآت التدريبية والمشاريع التي نفذتها المؤسسة على مستوى مناطق المملكة.

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