السعودية اليوم / " آلية العمل مع طلاب صعوبات التعلم ".. دورة تدريبية بتعليم نجران



نجران 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التربية الخاصة، أمس دورة تدريبية بعنوان " آلية العمل مع طلاب صعوبات التعلم" وذلك بمركز التدريب التربوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن الدورة التي تستهدف مشرفي ومعلمي التربية الخاصة بتعليم المنطقة، تناولت معرفة الخصائص المعرفيّة واللغوية والحركية والاجتماعية والسلوكية لطلاب صعوبات التعلم، ومعنى الإستراتيجية في التدريس، والفرق بين تدريس المهارة وتدريس الإستراتيجية، وأنشطة حول تدريس استراتيجيات التعلم، وأسلوب الحواس المتعددة، إلى جانب أهمية التعاون بين البيت والمدرسة ومعلم التربية الخاصة وتنفيذ تعليماته بما تقتضيه مَصلحة الطفل وأشار مدخلي إلى أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتدريبهم في التعامل مع طلاب صعوبات التعلم وتحسين نواتج التعلم.

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