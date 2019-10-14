2019-10-14

نوفاك: حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا تخطى الـ100 مليار العام الماضي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا، تخطى 100 مليار منذ العام الماضي.

وأضاف خلال انطلاق منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي: “سنعمل على توقيع عدة اتفاقيات خلال هذه الزيارة”.

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وأكد نوفاك أن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين، وهناك اتفاقيات تأسيس تعاون استراتيجي مشترك بين البلدين.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي استثمر 10 مليارات دولار في روسيا، والوثائق التي سيتم توثيقها ستكون دفعة قوية للتعاون بين البلدين.