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2019-10-14 وفاة مواطن ثلاثيني صعقاً بالكهرباء في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements شهدت منطقة مكة المكرمة، مساء أمس، وفاة مواطن ثلاثيني جراء تعرضه إلى حادث صعق كهربائي بحي ”الجعرانة“. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً بشأن حدوث صعق كهربائي، نتج عنه وفاة مواطن يبلغ من العمر37 عاماً. وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين وفاة مواطن ثلاثيني وباشرت شرطة الشرائع ملف الحادث لكشف ملابساته بحكم الاختصاص.







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