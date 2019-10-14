، بمشاركة الإسكان والبلدية.. إزالة تعديات بمخطط ولي العهد 9 جنوب مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّنت 66 حظيرة مواشٍ و5 مبانٍ و4 غرف من البلوك الأسمنتي وغيرها

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة، تعديات وإحداثات على عدد من الأراضي بمخطط ولي العهد (9) للأجزاء (ز- هـ) جنوب مكة، بمشاركة وزارة الإسكان، ولجنة إزالة التعديات ومراقبة الأراضي.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن الإحداثات المُزالة تَضَمّنت (66) حظيرة مواشٍ، و(5) مبانٍ مُسَلّحة بارتفاع دورين، و(4) غرف من البلوك الأسمنتي، ومستودعًا، و(8) أراضٍ مُسَوّرة من البلوك الأسمنتي، وسور من الشبك المعدني، و(16) غرفة من الخشب، إضافة إلى إزالة بيت من البيوت الجاهزة (كرفان)، و(5) آبار.

وأشار "قدح" إلى استعادة جميع الإحداثات والتعديات وتسليمها لوزارة الإسكان لاستكمال المشاريع التنموية التي يجري العمل بها حاليًا؛ منوهًا بأنه قد سَبَق أن تم تسليم وزارة الإسكان مُخططيْن هما مخطط (9 د - 9ح) بمساحة إجمالية تبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف ومائتين وأربعين مترًا مربعًا.

وأكد أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة؛ مشيرًا إلى أن البلدية لديها العديد من الفِرَق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

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إزالة التعديات أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة