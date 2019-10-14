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تجاوزت مبيعات الصقور ٤ ملايين ريال مع نهاية يوم الأحد؛ ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.
وسجّلت المبيعات في اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين ريال، فيما تجاوزت في يومها الثالث مليوناً و٥٠ ألف ريال؛ لتتخطى ٤ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم مع اختتام المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.
وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور، إضافة إلى قسم مزاد الصقور.معرض الصقور والصيد السعودي الصقور
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 09:09 AM
تجاوزت في يومها الثالث مليوناً و٥٠ ألف ريال .. يُختتم الثلاثاء
تجاوزت مبيعات الصقور ٤ ملايين ريال مع نهاية يوم الأحد؛ ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.
وسجّلت المبيعات في اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين ريال، فيما تجاوزت في يومها الثالث مليوناً و٥٠ ألف ريال؛ لتتخطى ٤ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم مع اختتام المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.
وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور، إضافة إلى قسم مزاد الصقور.
، أكثر من ٤ ملايين ريال مبيعات الصقور منذ انطلاق المعرض ،
المصدر : الخليج 365
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