صور.. حريق يلتهم منزلاً شعبياً لعمال في حائل

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - حائل

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة حائل، إخماد حريق اندلع فجر اليوم الاثنين في منزل شعبي يقيم فيه مجموعة من العمالة بحي العزيزية.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يرجح أن يكون سبب الحريق التماس كهربائي في جهاز التكييف ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد.