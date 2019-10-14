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صور.. حريق يلتهم منزلاً شعبياً لعمال في حائل
متابعات الخليج 365 - حائل
باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة حائل، إخماد حريق اندلع فجر اليوم الاثنين في منزل شعبي يقيم فيه مجموعة من العمالة بحي العزيزية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يرجح أن يكون سبب الحريق التماس كهربائي في جهاز التكييف ولم يصب أحد بأذى ولله الحمد.
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