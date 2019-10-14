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2019-10-14 فعاليات وموضوعات ضمن Joy Forum19 بحضور تركي آل الشيخ ووزراء بهدف تعزيز تواجد المملكة على خارطة صناعة الترفيه بالمنطقة

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