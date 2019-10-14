رابط موقع جدارة : التقديم على وظائف جداره من وزارة الخدمة المدنية وتحديث البيانات ومتابعة معاملاتك الوظيفية

وزارة الخدمة المدنية تسعى بشكل كبير إلى أن توفر سياسات ونظم وإجراءات تبنى على الجدارة، والتي تتسم بالنزاهة والشفافية، وتضمن التكافؤ في فرص التعيين والاختيار والتطوير، مما يضمن تحقيق الرضا على المستوى الوظيفي لكافة موظفين الخدمة المدنية داخل المملكة العربية السعودية، فقد كانت الوزارة حريصة على استقطاب الكوادر الوطنية المميزة اعتماداً على خبراتهم وتخصصاتهم عن طريق عملية اختيار وانتقاء أفضل المرشحين، وللتقديم على أحد الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها رسماً من خلال وزارة الخدمة المدنية، يمكنكم التسجيل والتقديم علها عن طريق بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، أو من خلال الوظائف المساندة ساعد.

رابط موقع جدارة وخدماته

تساعد منظومة جدارة كل من يبحث عن وظيفة، من المواطنين السعوديين، على أن يقوموا بتسجيل البيانات الشخصية لهم، والمؤهل والخبرات العملية التي يتمتعون بها، مع مراعاة إرفاق كافة المستندات المطلوبة مع التسجيل، كما تتيح تلك المنظومة إمكانية التسجيل إلكترونياً على الوظائف الشاغرة التي تعلن عنها الحكومة السعودية والتي تتوافق مع خبراتهم.

وثيقة الدعم والمساندة ومعالجة الأخطاء في موقع جدارة

تقدم وزارة الخدمة المدنية جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بها، من خلال مجموعة واضحة من الخطوات والإجراءات التي تسهل على المستخدم القيام بها، كما أنها توفر لها التوجيهات اللازمة في كل خدمة يقوم بها، وفي حالة خطأ أحد المستخدمين أثناء إجراء أحد الخدمات، فإن الموقع يقوم بإرسال رسالة تحذيرية له حتى يتمكن من التصحيح واستكمال الخدمة، ومن الممكن استخدام تلك الخدمات من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الخدمة المدنية، صفحة تسجيل الدخول لوزارة الخدمة المدنية، حساب وزارة الخدمة المدنية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهذا كل ما يبحث عنه ابناء المملكة عن رابط موقع جدارة.