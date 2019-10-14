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اختفت فتاة في ظروف غامضة أمس (الأحد)، بالقرب من إحدى المكتبات في حي الزايدي بمكة المكرمة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الفتاة كانت في جولة تسوق مع شقيقها بإحدى المكتبات المُخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، قبل أن تخرج وتذهب إلى سيارة شقيقها وتتركه بالداخل.
وفوجئ شقيق الفتاة بعد خروجه من المكتبة باختفائها، قبل أن يبلغ الجهات الأمنية بالواقعة لتتولى التحقيق فيها والبحث عن شقيقته.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء فتاة في ظروف غامضة خلال تسوقها بمكة.. والجهات الأمنية تبحث عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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