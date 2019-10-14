دراسة: تراجع استخدام الاتصالات الهاتفية أمام تطبيقات الدردشة

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رغم أن الهواتف الذكية باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا في الوقت الحاضر، إلا أن دراسة جديدة أظهرت بأن أعداد البريطانيين الذين يستخدمون الهواتف النقالة في المكالمات انخفضت بشكل ملحوظ، بعد تحولهم لخدمات مراسلة أخرى مثل تطبيق WhatsApp.

وقالت الدراسة التي أجرتها شركة اتصالات Ofcom إن واحداً من كل أربعة بريطانيين يجرون أقل من خمس مكالمات صوتية بالهواتف النقالة في الشهر، في حين وصلت نسبة الأشخاص الذين يمتنعون عن إجراء المكالمات بالهواتف النقالة بشكل كامل إلى ستة بالمئة.

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وبحسب الدراسة، فإن استخدام الهواتف الأرضية والهواتف النقالة في إجراء المكالمات أظهر انحساراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب الانتشار الواسع لتطبيقات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي التي باتت وسائل أكثر سهولة وأقل تكلفة لإجراء الاتصالات والدردشة.

كما وجد استطلاع أجرته شركة Ofcom حول استخدام الخطوط الأرضية في وقت سابق من هذا العام، بأن عدد الدقائق التي تنفقها الدولة على مثل هذه المكالمات قد انخفض إلى النصف في غضون السنوات الست الماضية.

وأظهر الاستطلاع وجود زيادة بمقدار عشرة أضعاف في استهلاك بيانات الهاتف المحمول الشهرية..، والتي يتم استخدامها في تطبيقات الدردشة والاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

