لمخالفتها الأنظمة.. تغريم شركات الاتصالات أكثر من 7 ملايين ريال

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قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأحد فرض غرامات مالية تجاوزت 7 ملايين ريال ضد شركات “STC”، و”موبايلي”، و “زين”، وشركة اتحاد جوراء “ليبارا موبايل”، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل”، ومخالفين آخرين؛ بعد ارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

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وأوضحت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت غرامات مالية قدرها 2.753.500 ريال بحق شركة الاتصالات السعودية “STC”، وغرامات مالية قدرها 1.000.000 ريال بحق شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 48.000 ريال بحق شركة “زين”.

كما غُرمت شركة اتحاد جوراء للاتصالات “ليبارا موبايل” بمبلغ 336.000 ريال، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل” 544.000 ريال. فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 2.550.000 ريال..، وأكدت الهيئة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بشأنها نهائية.



