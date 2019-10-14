“جوجل ماب” تضيف خاصية جديدة لمساعدة ضعاف البصر والمكفوفين

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أضافت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة “جوجل” خاصية جديدة إلى خدمة الخرائط الرقمية “جوجل ماب” لتقديم توجيهات مسموعة أكثر تفصيلا للمستخدمين من ضعاف البصر والمكفوفين. كما يمكن للمستخدمين استقبال أنواع جديدة من الإعلانات المسموعة أثناء سيرهم.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة ستجعل “جوجل مابس” تخبر المستخدم بأنه يسير في الطريق الصحيح والمسافة المتبقية حتى يصل إلى نقطة الانحراف التالية، والاتجاه الذي سيسير فيه المستخدم. كما ستساعد التعليمات المسموعة من “جوجل مابس” المستخدم في عبور الشارع مع تحذير إضافي عندما يقترب من التقاطعات الكبيرة. وعند خروج المستخدم من الطريق الصحيح، ستتدخل خدمة “جوجل مابس” وتعيد توجيهه إلى الطريق الصحيح.

ولتشغيل الخاصية الجديدة سيحتاج المستخدم إلى الدخول إلى قائمة إعدادات “جوجل ماب” واختيار “ملاحة”. في نهاية قائمة “ملاحة” يوجد خيار “تعليمات مسموعة مفصلة” تحت قائمة “خيارات السير”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تقول إن حوالي 2.2 مليار شخص في مختلف أنحاء العالم يعانون من ضعف الإبصار أو العمى. وتساعد الخاصية الجديدة الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر في الوصول إلى أماكن جديدة بحسب ووكانا سيجياما المحللة الاقتصادية في مكتب جوجل بالعاصمة اليابانية طوكيو وأحد المستشارين في مشروع “جوجل مابس”.

وأضافت سيجياما أن ” التحديثات المستمرة لمثل هذه الخواص لا نساعد فقط الذين يعانون من مشكلات في النظر للانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب ، لكنها يمكن أيضا أن تمنحنا قدرا أكبر من الثقة والطمأنينة عندما نسافر بمفردنا”.

