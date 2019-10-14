ثقافي / "الثقة بالله " محاضرة بتعاوني الجوف



سكاكا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة الجوف غدا, محاضرة بعنوان " الثقة بالله "، يقدمها عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري , وذلك بجامع جليبيب بسكاكا.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الأنشطة الدعوية التي يقدمها المكتب لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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07:30ت م

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