سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وفد من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية وضم عددا من الحكماء والمشايخ وروابط الشباب، و أكد السراج على أهمية الحوار لإيجاد تسويات لما يقع من مشاكل، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه الروابط الاجتماعية، كما تم بحث كافة الأوضاع والمشاكل في منطقة الجنوب.

ونوهت إلى بدء العام الدراسي وسط اعتصام كافة مدرسي ومعلمي ليبيا في غرب البلاد وجنوبها وشرقها، مطالبين بضرورة رفع مرتباتهم وصرف مرتبات العقود وكذلك التأمين الصحي، موضحة مطالبة نقابة المعلمين بضرورة إقالة وزير التعليم الحالي عثمان عبد الجليل.

وتطرقت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع سفير بريطانيا مارتن رينولدز، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية كما تم التأكيد على الثوابت الوطنية، وضرورة العودة للمسار السياسي، مشيرا إلى ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للأزمة دون إقصاء لأي أحد.

وعرجت صحف ليبيا على إقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التحذيرات التي أطلقها الزعيم الراحل معمر القذافي بشأن تبعات إسقاط الدولة الليبية قد تحققت، مبينا أن الفوضى التي سادت بعد العمليات الحربية في ليبيا لم تتوقف حتى الآن.

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