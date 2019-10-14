الان تتابع آل هتيلة مساعدا لمدير عام مالية نجران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات صدر قرار بتعيين سلطان مهدي آل هتيلة مساعداً لمدير عام المالية بمنطقة نجران، بعد تدرجه في عدد من المناصب.

ويحمل آل هتيلة شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز، ويرتكز على خبرات عملية أهلته لشغل هذا المنصب.

وتلقى تهاني عدد من المسؤولين الذين باركوا له الثقة متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل هتيلة مساعدا لمدير عام مالية نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.