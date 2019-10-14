موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 باستخدام رقم الطلب عبر موقع وزارة العمل

يشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 أو كما تعرف بالمساعدة المقطوعة، وازدادت معدلات البحث عنها بالأخص بعد أن تأخر موعد صرفها، وجاءت الكثير من الشكاوي من المواطنين السعوديين عن تأخر المساعدات، ومن الجدير ذكره أنها عبارة عن أموال يتم صرفها من قبل الحكومة بالمملكة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود لمساعدتهم في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441

وفقاً لأحدث الأخبار التي تخص مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوضيح الأمر الذي يخص صرف المقطوعة للمواطنين الموجودين على قائمة الانتظار أنه سيتم صرفها لهم في أول السنة الجديدة أي في شهر يناير القادم، ولكن قام المتحدث الرسمي باسم الوزارة بالرد على أسئلة موعد المساعدات المقطوعة على أنها ستصرف لهم في خلال أيام قليلة قادمة، ومن الجدير ذكره أنه لا يوجد موعد محدد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي ولذلك تم تأخيرها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن لجميع الأشخاص الذين يرغبون في الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل المدني أن يقوموا بذلك من خلال دخولهم إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والالتزام بالخطوات اللازمة للتعرف على المبلغ الخاص بالدعم الذي سيتم إيداعه في الحساب الخاص بالمواطن، ويتم الاستمرار في الاستعلام عن عملية الصرف حت يتم صرفها في الموعد الخاص بها والذي لا يتم تحديده.