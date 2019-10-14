أنباء تؤكد تعليق الدراسة غداً الاثنين 14-10-2019 في رجال ألمع بسبب الطقس

تعليق الدراسة غداً أكدت الأخبار المنتشرة في جميع الصحف اليوم أن الإدارة التعليمية لمحافظة رجال ألمع أعلنت تعليق الدراسة غدا بجميع مدارس المحافظة بكل أنواعها من ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي الخاصة بالبنين منها والخاصة بالبنات لجميع من فيها من الطلبة والطالبات والعاملين في المدارس وذلك لسوء الأحوال الجوية غدا الأثنين الموافق 14 / 10 / 2019 بسبب سوء الأحوال الجوية الذي قد يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل للطلبة والطالبات أو العاملين بالمدارس.

تعليق الدراسة اليوم

وتحدث الأستاذ ناصر الجبلي المتحدث الرسمي بأسم الإدارة التعليمية لمحافظة رجال ألمع لبعض المنصات الصحفية معلقا على خبر تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية أن القرار جاء نظرا لأن مصلحة الأرصاد الجوية السعودية قد أعلنت أن حالة الجو غدا الأثنين الموافق 14 / 10 / 2019 سيكون يوما سيئا بالنسبة للأحوال الجوية .

سوء الأحوال الجوية

وقد يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل التي قد تؤثر على من يتواجد خارج منزله اليوم وقامت المديرية بتعليق الدراسة غدا حرصا منها على مصلحة الطلبة والطالبات في جميع المدارس والذين يعتبرهم المسئولين في الإدارة التعليمية مثل أولادهم فقرر المسئولين عن التعليم في محافظة رجال ألمع تعليق العملية التعليمية بالكامل غدا، وقد قامت المديرية في وقت سابق بتحذير المقيمين في منطقة عسير بسبب سوء الأحوال الجوية.