جاكي شان: المملكة السعودية مكان ملائم لتصوير الاكشن

جاء النجم الصيني جاكي شان برسالة حب وتقدير للشعب السعودي من خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، وهذا خلال دعوته للتكريم بموسم الرياض، وقد أكد النجم أنه يود العودة مرة أخرى للمملكة بصحبة فريق العمل الخاص به، مؤكد أنه قد اكتشف أن المملكة بلد عظيم وراقي ويملئه الكثير من المناظر الخلابة.

جاكي شان

استضافت المملكة العربية السعودية النجم الصيني جاكي شان وذلك على شرف الاحتفال بموسم الرياض، وقد جاءت هذه الزيارة لتكريم المملكة للنجم، والذي أكد حبه وتقديره للشعب السعودي، وأكد على أنه قد شاهد العديد من المناظر الخلابة.

وأيضاٌ الأماكن التي يمكن أن يتم تصوير مجموعة مميزة من أفلام الأكشن، ولهذا فقد تمنى العودة مرة أخرى للمملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة بصحبة فريق العمل الخاص به، من أجل الخروج بعمل راقي يعد من ضمن أعماله المميزة والتي يفضلها عدد كبير من الأشخاص بجميع أنحاء العالم.

النجم جاكي شان والاكشن

كما أشار الفنان المتألق أنه يميل بشكل واضح للأعمال الأكشن، والتي تحمل في نفس الوقت الطابع الكوميدي، وهذا من أجل نشر المحبة بين الناس، وقد أكد أن جميع أعماله تحمل دائماٌ رسالة واحدة، وهي حب الوطن وحب الأهل وأيضاٌ حب العالم كله، وقد أرسل رسالة شكر لجميع متابعي أعماله والمعجبين بها بجميع أنحاء العالم.