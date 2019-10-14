التسجيل في وظائف الخدمة المدنية من خلال موقع جدارة 1441 ومنصة التوظيف في السعودية

نقدم لكم طريقة التسجيل في وظائف الخدمة المدنية والتي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعده كل الأفراد في الحصول على وظائف من خلال موقع جدارة 1441 والذي يقوم بالإعلان عن العديد من الوظائف من خلال منصة التوظيف الإلكترونية التي تتبع الوزارة، ويتيح الموقع للأفراد التسجيل بكل سهوله ومتابعة كافة الوظائف المتاحة التي يتم الإعلان عنها والتسجيل فيها إذا توافرت الشروط التي يتم الإعلان عنها في المتقدم.

وظائف الخدمة المدنية

وتقدم وزارة الخدمة المدنية للمواطنين العديد من الوظائف الشاغرة، سواء وظائف تعليمية أو وظائف الدفاع المدني أو غيرها من الوظائف بجميع الهيئات التي تتبع الحكومة السعودية، وذلك بقيام المواطن بالدخول على موقع وزارة الخدمة المدنية والتسجيل في الوظيفة التي تناسبه وتناسب المؤهل الحاصل عليه أو قدراته وخبراته، ويقوم الموقع بالرد على المتقدم من خلال رسالة نصية على الهاتف الخاص به لإعلانه إذا تم قبوله في الوظيفة.

وتسعى الحكومة السعودية من خلال تلك الخدمة مساعدة مواطنيها في العمل ومواجهة البطالة، وذلك بتوفير الوقت والمجهود عليه، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تم إعلانها والتي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن السعودي في المقام الأول من خلال توفير جميع احتياجاته من عمل وخدمات أخرى، حيث تم إنشاء منصة التوظيف الإلكترونية منذ عام 2011 والتي يبحث بها جميع المواطنين عن الوظائف المتاحة داخل المملكة وخاصة الشباب من حديثي التخرج والذين يطمحون في الحصول على وظيفة بالهيئات الحكومية.