استشاري: هذه الحالة الوظيفية تزيد من اختلال نبضات القلب بنسبة 50%

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. قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن التوتر الوظيفي يزيد من نسبة اختلال نبضات القلب خاصةً الرجفان الاذيني بنسبة 50%. وأضاف النمر عبر حسابه في “تويتر”، أنه من أسباب الخفقان المشهورة للقلب فقر الـدم وفرط نشاط الغدة الدرقية..، وكذلك ارتخاء الصمام المترالي وارتجاعه وعدم التحكم بالضغط وبعض الأدوية مثل مضادات الهستامين.





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