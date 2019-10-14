حقيقة الختم الإسرائيلي على جوازات سفر لاعبي المنتخب الوطني

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كشفت مصادر مطلعة عدم صحة ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول طبع جوازات سفر لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بالختم الإسرائيلي لدخول مدينة رام الله للقاء نظيره الفلسطيني .
وأكدت أن جوازات سفر لاعبي الأخضر سيتم وسمها بالختم الفلسطيني ، مشيرة أن هناك ثلاث جهات على المعابر الحدودية مع الأردن وهي : دولة الأردن ويتم فيها ختم الجواز بالختم الأردني ثم النقطة الخاضعة لقوات الإحتلال ويتم فيها الإكتفاء بتفتيش الأوراق دون أختام ثم التوجه للنقطة الفلسطينية ويتم فيها ختم الجوازات بالختم الفلسطيني .
وتواصل بعثة ” الأخضر” برئاسة ياسر المسحل رحلتها لعبور الحدود الأردنية متجها إلى رام الله ، وحتى أمس كان بمطار علياء الدولي بعمان .
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