بسبب الأمطار الغزيرة.. تعليق الدراسة بمدارس «رجال ألمع» الاثنين

أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة رجال ألمع، عن تعليق الدراسة، غدًا الاثنين، في كافة مدارس المحافظة «بنين وبنات» للطلبة والعاملين.

ووفق ما ذكر الحساب الرسمي لـ«تعليم رجال ألمع» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المتحدث باسم تعليم المحافظة ناصر جبلي إنه وفقًا للإنذار المتقدم من مصلحة الأرصاد، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة غدًا الاثنين.

وأشار جبلي إلى أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة «بنين بنات» لكل العاملين، مُتمنيًا السلامة للجميع، وأن تكون الأمطار خير وبركة.

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وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير هذه الأيام.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد؛ أن النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تشير إلى توقعاتٍ بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد مع نشاط للرياح السطحية وجريان للسيول خلال اليوم والأيام القليلة المقبلة، تشمل مرتفعات منطقة عسير وتمتد إلى المناطق الساحلية.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومنها عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، والحذر أثناء القيادة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق وإن كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة جرف مياه السيول لها، وكذلك البعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، مؤكدًا أهمية متابعة حالة الطقس، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.