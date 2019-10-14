السعودية | أوركسترا وعروض فنية في فعاليات ثقافات روسيا بالرياض

شكرا لقرائتكم أوركسترا وعروض فنية في فعاليات ثقافات روسيا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحتفي وزارة الثقافة السعودية بروائع الثقافة الروسية عبر فعاليات متنوعة ستقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة.

وتتضمن الفعاليات عروضاً فنية متنوعة تُبرز قيمة الثقافة الروسية، من بينها معرض خاص بلوحات الفنان الروسي، فاسيلي كاندينسكي، ومعرض فني للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عروض أفلام روسية كلاسيكية وحديثة.

أوركسترا تشايكوفسكي

وتقام الفعاليات تحت مسمى "ثقافات من روسيا" في وتنطلق مساء الاثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر بحفل يتضمن أمسية موسيقية لأوركسترا تشايكوفسكي الروسية، التي ستقدم مجموعة من المعزوفات الشهيرة لأهم الموسيقيين العالميين، من بينهم سيرجي رحمانينوف ونيكولاي كورساكوف.

وأتاحت وزارة الثقافة المجال لحضور الجمهور من مختلف الشرائح لحفل الأوركسترا ولبقية الفعاليات من خلال موقع إلكتروني مُخصص للتسجيل على الرابط: https://www.moc.gov.sa/ar/events/3982.

الفن والذكاء الاصطناعي

كما تضم الفعاليات معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات"، الذي يشارك فيه 10 فنانين قدموا أعمالاً فنية تم تنفيذها عبر برمجيات في الحاسب الآلي بأسلوب يحتوي على نظرة جديدة للعلاقة بين الفنان والمشاهدين.

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ومن أبرز الأعمال التي يقدمها المعرض لوحة "ميموزا أوف باسيرباي" للفنان ماريو كلينغيمان، والتي يشكك فيها بمبدأ الاكتمال، وعمل "انستوليشن تايم" للفنان قسطنطين نوفوسيولوف، الحائز على جائزة نوبل، الذي يتناول فيه موضوعات فلسفية يتم التعبير عنها في أوراق مرسومة باستخدام حبر الجرافين. ويشارك في المعرض الفنانان السعوديان مهند شونو ولولوة الحمود.

كذلك تضم فعاليات "ثقافات من روسيا" معرضاً لأعمال مؤسس الفن التجريدي الروسي، فاسيلي كاندينسكي، الذي توفي عام 1944، وتمثل لوحاته عرضاً فنياً باهراً يفيض لوناً وتعبيراً ويظهر فيه تفاصيل المنازل الخشبية والأواني والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال وعجلات الغزل السائدة في القرنين التاسع عشر والعشرين.

سينما مضيئة

كذلك ستُعرض خلال فعاليات "ثقافات من روسيا" مجموعة من أهم الأفلام الروسية الكلاسيكية والحديثة، من بينها فيلم "المرآة" للمخرج الروسي القدير، أندريه تاركوفسكي، والذي يعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما العالمية. كما سيعرض الفيلم القصير الحائز على الأوسكار "الشيخ والبحر" للمخرج ألكسندر بيتروف، وفيلم "ستالينغراد" الذي يعد من أنجح الأفلام الروسية الحديثة وقد تم إنتاجه عام 2013، ويقدم قصة شجاعة مجموعة من الروسيين واجهوا حصار القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

وسيتم عرض الأفلام في صالات العرض المخصصة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتنظم وزارة الثقافة الفعاليات، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وذلك للاحتفاء بروائع ما أنتجته الثقافة الروسية بتاريخها الإبداعي العريق، وتأكيداً لعمق العلاقات التي تربط بين المملكة وروسيا.