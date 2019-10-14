السعودية | بوتين في السعودية اليوم.. توقيع اتفاقيات وتعزيز التعاون

شكرا لقرائتكم بوتين في السعودية اليوم.. توقيع اتفاقيات وتعزيز التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، على أن يزور الإمارات الثلاثاء، وفق مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

وقال أوشاكوف، في وقت سابق، إنه تم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية.

كما سيناقش خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع بوتين قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية، وفق أوشاكوف.

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وبحسب مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار.

كذلك سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية. وسيكون هناك مباحثات بين بوتين وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وكان الرئيس الروسي قد زار السعودية آخر مرة في شباط/فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا عام 2017، حيث وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.