ثقافي / أكثر من ١٨٠ ألف زائر خلال 3 أيام في معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

تواصل الحضور الكثيف لفعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية اليوم الأحد، ثالث أيام المعرض الذي انطلق الجمعة الماضي في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور .

وبلغ عدد زوار أجنحة وأقسام المعرض حتى نهاية اليوم أكثر من ١٨٢ ألف، حيث استقبل المعرض في يومه الأول أكثر من ٧٠ ألف زائر وفي يومه الثاني ٦٢ ألف زائر وفي ثالث أيامه تجاوز عدد الزائرين ٥٠ ألف زائر.

وتعكس هذه الأرقام التنوع الكبير الذي يتميز به المعرض في نسخته الثانية واجتذابه للزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات الثقافية والفنية والاجتماعية والتوعوية والعلمية.

يذكر أن المعرض يستمر حتى يوم يوم غد الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.