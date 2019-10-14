ع / ثقافي / مبيعات الصقور تتجاوز ٤ ملايين ريال منذ انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي٢



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

تجاوزت مبيعات الصقور ٤ ملايين ريال مع نهاية اليوم الأحد ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حاليا في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.

وسجلت المبيعات في اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين ريال ، فيما تجاوزت في يومها الثالث المليون و٥٠ ألف ريال لتتخطى ٤ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المتبقية من المعرض الذي يختتم الثلاثاء المقبل.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.

// انتهى // الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستجاوزت مبيعات الصقور ٤ ملايين ريال مع نهاية اليوم الأحد ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حاليا في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.وسجلت المبيعات في اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين ريال ، فيما تجاوزت في يومها الثالث المليون و٥٠ ألف ريال لتتخطى ٤ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المتبقية من المعرض الذي يختتم الثلاثاء المقبل.وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.// انتهى //



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