إيطاليا تسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أنه سيسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا، في وقت صعدت أنقرة هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وكان كونتي يتحدث عشية اجتماع في لوكسمبورغ للجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول العملية التركية، وغداة انضمام كل من فرنسا وألمانيا لقائمة الدول التي علقت تسليم الأسلحة لتركيا على خلفية العملية.

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وقالت الحكومة في بيان: إن روما تعمل منذ السبت الماضي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا في أقرب وقت.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب كونتي أن “إيطاليا ستدفع هذه المبادرة قدمًا في جميع المنتديات المتعددة الأطراف، وستسعى لمحاربة العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا بكل أداة يسمح بها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “الحكومة الإيطالية مقتنعة بأن علينا التحرك بأقصى تصميم لتجنيب الشعب السوري مزيدًا من المعاناة، وخصوصًا الأكراد، وللتصدي للسلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة”.