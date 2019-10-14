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قالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ذكرت شرطة بوكا راتون على تويتر أن أفراد إدارة الشرطة موجودون حاليًا في مركز تاون سنتر "ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة" وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.
إطلاق نار بمركز تجاري بولاية فلوريدا الأمريكية .. والشرطة تحققصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-14
قالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ذكرت شرطة بوكا راتون على تويتر أن أفراد إدارة الشرطة موجودون حاليًا في مركز تاون سنتر "ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة" وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:57 AM
عمليات تفتيش واسعة بمكان الحادث ومطالب للأهالي بعدم الاقتراب
قالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ذكرت شرطة بوكا راتون على تويتر أن أفراد إدارة الشرطة موجودون حاليًا في مركز تاون سنتر "ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة" وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.
، إطلاق نار بمركز تجاري بولاية فلوريدا الأمريكية .. والشرطة تحقق ،
المصدر : الخليج 365
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